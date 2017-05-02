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Власть

В парламенте не могут понять позицию ЦИК относительно даты выборов президента

В парламенте не могут понять позицию Центризбиркома относительно даты выборов президента. Об этом сегодня заявили юристы фракции «Ата Мекен» Канат Азиз и Таалайкуль Токтакунова.

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По словам Таалайкуль Токтакуновой, глава ЦИК не дает конкретного ответа о дате.

«Все понимают, что у президента Кыргызстана, нашего уважаемого Алмазбека Атамбаева, дедлайн 1 декабря, а ЦИК нам говорит о том, что у него полномочия прекращаются после вступления в силу полномочий следующего президента. Такого просто не может быть, и поэтому я хочу понять логику главы ЦИК», — сказала Таалайкуль Токтакунова.

По ее словам, глава Центризбиркома оперирует понятием «периодичность».

Если президент вступил в должность 1 декабря 2011 года, я так понимаю, у него срок должен закончиться 31 декабря 2017 года, потому что год заканчивается. А теперь на секунду представим, что действующий президент был избран 1 февраля 2011 года, то тогда, следуя той же логике ЦИК, он мог спокойно сидеть до 31 декабря 2017 года? 11 месяцев?

Таалайкуль Токтакунова

«Спасибо, что думаете о народе, переживая, что новогодний тур выпадет на новогодние праздники и будет холодно. «Ата Мекен» предлагала провести выборы 27 августа, когда нет праздников и когда тепло. Вы не можете конкретизировать, почему 15 октября? Давайте уберем то, чего у нас никогда не было — ни второго тура, ни повторных выборов», — заключила Таалайкуль Токтакунова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50979/
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