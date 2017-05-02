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Власть

Правозащитники требуют публиковать протоколы на сайте ЦИК по мере поступления

Правозащитники настаивают на опубликовании протоколов на сайте ЦИК по мере их поступления. Об этом на парламентских слушаниях, где рассматривают поправки в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР, сказала эксперт и гражданский активист Коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова.

По ее словам, публиковать их нужно наряду с протоколами АСУ. «Это очень важный момент: получая документы, мы можем сравнивать их в режиме онлайн», — сказала эксперт.

По поводу барьера для политических партий, который предлагается поднять с 7 до 9 процентов, Динара Ошурахунова сказала, что это приведет к «олигархизации парламента».

«Для новых партий, которые только начали выстраиваться, не нужно искусственно создавать препятствия», — считает она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50968/
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