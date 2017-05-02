Правозащитники требуют публиковать протоколы на сайте ЦИК по мере поступления

Правозащитники настаивают на опубликовании протоколов на сайте ЦИК по мере их поступления. Об этом на парламентских слушаниях, где рассматривают поправки в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР, сказала эксперт и гражданский активист Коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова.

По ее словам, публиковать их нужно наряду с протоколами АСУ. «Это очень важный момент: получая документы, мы можем сравнивать их в режиме онлайн», — сказала эксперт.

По поводу барьера для политических партий, который предлагается поднять с 7 до 9 процентов, Динара Ошурахунова сказала, что это приведет к «олигархизации парламента».

«Для новых партий, которые только начали выстраиваться, не нужно искусственно создавать препятствия», — считает она.