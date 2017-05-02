Депутаты предлагают ввести тройную проверку избирательных списков

На парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР народные избранники предложили ввести тройную проверку избирательных списков:
— предварительный список составляют за 60 дней до выборов,
— контрольный список — за 20 дней до выборов,
— окончательный — за 3 дня до выборов.
Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев добавил, что также предлагается исключить норму, по которой избирателям направляют письменные оповещения о необходимости участвовать в выборном процессе.
Это занимает много времени. У нас сейчас есть Интернет, радио, телевидение. Предлагаем оповещать через СМИ.Дастан Бекешев