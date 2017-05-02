Депутаты Жогорку Кенеша не могут решить, что делать с бюджетным кредитованием

Депутаты парламента Кыргызстана не могут решить, отклонять или принимать во втором чтении законопроект о бюджетном кредитовании. Недопонимание между народными избранниками вызвали отдельные нормы законопроекта.

Депутат Айтмамат Назаров рассказал, что целью закона является законодательное регулирование отношений, возникающих в бюджетном кредитовании, их приведение в соответствие с Бюджетным кодексом. Нормы касаются механизмов предоставления, учета и возврата государственных займов и кредитов, их дальнейшее совершенствование. Документ приняли в первом чтении еще в июне 2016 года.

Однако депутат Гульшат Асылбаева предложила отклонить законопроект. Она уверена, что в документе содержатся технические и принципиальные недостатки. Так, должна быть указана норма о проверке финансового состояния, а не просто требование о предоставлении справки об отсутствии задолженности.

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Ее коллега Экмат Байбакпаев отметил, что законопроект нужен, однако принимать его в существующем виде нельзя. Он сырой, его нужно доработать.

Председатель комитета Нурлан Макеев предложил отложить рассмотрение законопроекта на несколько недель, чтобы все заинтересованные стороны могли выработать единую позицию. Однако инициатор Айтмамат Назаров возмутился тем, что законопроект изучают слишком долго, а поправки нужно было вносить раньше. На это Нурланбек Макеев ответил, что отклонить законопроект они могут быстро, но тогда инициаторы смогут вернуться к нему не раньше, чем через полгода.

В итоге депутаты решили отложить рассмотрение законопроекта на две недели. Однако Гульшат Асылбаева отметила, что все равно будет настаивать на отклонении документа, так как выступает против бюджетного кредитования на срок более одного календарного года.

В итоге рассмотрение законопроекта сняли с повестки с рекомендацией инициаторам создать согласительную группу и выработать единую позицию.