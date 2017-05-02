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Власть

В парламенте предлагают выборы президента провести 15 октября

Депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов предложил провести президентские выборы 15 октября. Об этом сообщил сегодня на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев.

«По действующему закону выборы должны состояться 19 ноября. Но если предположить, что будет второй тур, то он выпадает уже на новый год. Есть предложение депутата Исы Омуркулова передвинуть выборы президента на 15 октября», — сказал Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что выборы президента пройдут 19 ноября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50956/
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