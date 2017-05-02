Солдаты в Кыргызстане не могут нормально мыться, лечиться и питаться. Такие выводы содержатся в специальном докладе омбудсмена «Соблюдение прав военнослужащих Кыргызстана».
Отмечается, что в 23 военных частях, где проводился мониторинг, не было горячей воды.
Большинство банных помещений в военных частях нуждается в ремонте. Необходимо обеспечение качественным банным оборудованием — железными тазами и ковшиками.
Также выяснилось, что есть еще одна проблема: на местах отказывают в приеме больных военнослужащих. При этом не все военные части имеют возможность стационарного лечения и вынуждены везти больного солдата в местную больницу. Отказы мотивируют тем, что солдат не могут лечить бесплатно, либо отсутствием мест.
В армии Кыргызстана по-прежнему практикуют незаконные методы наказания – «стойка в одной позе», «табуретка», «слоник», «телевизор» и «велосипед».
Стоит отметить, что на февраль 2016 года стоимость продуктового набора, входящего в состав общевойскового пайка, составляла 160 сомов. В сентябре 2015 года Госкомитет по делам обороны вносил дополнения в нормы продовольственных пайков, чтобы снизить разрыв.
Министерство финансов отказалось увеличивать нормы из-за ограниченности денежных средств. В то же время своим сотрудникам Минфин ежемесячно выплачивал компенсации на питание. Работающие по срочным трудовым договорам получали по 5 тысяч сомов, а технический персонал — по 4 тысячи сомов.