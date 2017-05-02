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Власть

Депутаты обвиняют главу Минтранса в саботаже

На заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где рассматривается информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования и реализации некоторых проектов, докладчиком должен был выступить отсутствующий глава Минтранса и дорог Жамшитбек Калилов. Депутаты обвинили министра в саботаже.

По словам члена комитета, депутата Калдарбека Баймуратова, «такое ощущение, что глава Минтранса саботирует, да и все ведомство занимается саботажем».

Нужно всех уволить и набрать новых сотрудников, и тогда работа пойдет. Сейчас рассматривать вопрос бесполезно, вот пусть Калилов придет на заседание, и мы с ним поговорим.

Калдарбек Баймуратов

Присутствующие предложили провести выездное заседание комитета в Кара-Балте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50941/
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