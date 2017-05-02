Военнослужащие не могут голосовать. Их паспорта у командира или в военкомате

После изменения законов военнослужащие Кыргызстана не могут голосовать, потому что их паспорта находятся у командира части или в военкомате. Такие данные содержатся в спецдокладе омбудсмена «Соблюдение прав военнослужащих Кыргызстана».
Отмечается, что проведен мониторинг 23 военных частей, проведено анонимное анкетирование 532 военнослужащих.
Выяснилось, что большинство военнослужащих не может голосовать в день выборов. Раньше они могли это делать при наличии военного билета. Но теперь по закону это возможно только на основании паспортных и биометрических данных.
Акыйкатчи Кубат Оторбаев предложил внести поправки в закон, чтобы военнослужащие могли снова голосовать по военным билетам.
Отметим, что спецдоклад омбудсмена депутаты комитета по международным делам, обороне и безопасности рассматривают в закрытом режиме.