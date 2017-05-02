Медоборудование в медпунктах во время призыва на военную службу — непригодное

Медоборудование в медицинских пунктах неудовлетворительное или непригодное для использования. Такие данные содержатся в специальном докладе омбудсмена «Соблюдение прав человека во время призыва граждан на военную службу».

Отмечается, что в рамках мониторинга соблюдения прав призывников было охвачено 13 призывных комиссий и опрошено 355 призывников. По результатам и выяснились недостатки в призывном процессе.

Так, по закону в Кыргызстане призыву на срочную военную службу подлежат лишь граждане, которым в день призыва исполнилось 18 лет. Но при этом закон не уточняет, что является днем призыва — день объявления указа президента, день направления повестки призывнику или день отправки в армию.

Во время мониторинга вопросы задавались не только призывникам, но и сотрудникам призывных комиссий.

Так, у врачей 14 комиссий и четырех сборных пунктов спрашивали, достаточно ли оснащены кабинеты мединвентарем и пригодны ли они для проведения медосвидетельствования.

11 врачей посчитали оснащенность кабинетов неудовлетворительной, а пять врачей назвали кабинеты непригодными для медицинского освидетельствования.

В связи с этим омбудсмен Кубат Оторбаев предложил правительству обеспечить призывные пункты необходимым медоборудованием и инфраструктурой, а медикам ввести дополнительную оплату за нагрузку в период работы медкомиссии.

При этом в докладе отмечается: призывники рассказали, что большинство из них обеспечили едой во время нахождения на сборном пункте. Положительными были ответы и на вопросы о наличии спальных мест.

Отметим, что спецдоклад омбудсмена депутаты комитета по международным делам, обороне и безопасности рассматривают в закрытом режиме.