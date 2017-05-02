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Власть

Гостиница «Семетей» останется в собственности военных

Фонд по управлению госимуществом отменил приказ о передаче в свою собственность гостиницы «Семетей» и оставил ее в ведении Госкомитета по делам обороны. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя ФУГИ Бакытбек Мураталиев.

По его словам, межведомственной комиссией были рассмотрены механизмы управления государственными объектами. Поручено привести все в порядок. В итоге после обращения депутатов ФУГИ отменил свой приказ от 28 февраля 2017 года, и гостиница, как и магазин «Военторг», остались в ведении Госкомитета по делам обороны.

Депутаты предлагали разные варианты улучшения рентабельности предприятия. В том числе и отдать ее на аутсорсинг.

«Мы сейчас должны подумать, что делать дальше, как мы должны повысить эффективность «Семетея» и «Военторга». Мы сейчас изучаем вопрос. Мы все варианты рассматриваем. Но проблема в том, что все военные объекты имеют двойное назначение. Когда ситуация обостряется, там размещаются вторичные штабы», — отметил Бакытбек Мураталиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50925/
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