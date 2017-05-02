До сентября 2017 года возле всех бишкекских школ появятся пешеходные переходы

До сентября 2017 года мэрия нанесет «зебры» возле всех бишкекских школ. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр столичного муниципалитета Эркинбек Исаков.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают информацию правительства КР о безопасности дорожного движения и о внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, а также фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.

По информации Эркинбека Исакова, общая длина разметки пешеходных переходов у школ составит 219 квадратных метров. При нанесении будет использована технология «холодного термопластика».