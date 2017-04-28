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Власть

Отчет о деятельности Кубанычбека Кулбатырова отправили в правительство

Отчет о деятельности директора столичного Департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова депутаты Жогорку Кенеша отправили в правительство. Об этом ИА «24.kg» сообщили в профильном комитете ЖК.

Напомним, депутаты настаивают на ликвидации столичного Департамента здравоохранения и увольнении его директора. В адрес Кубанычбека Кулбатырова звучали критика и обвинения в запугивании и шантаже. Чиновник не согласен с претензиями и связал это с проводимыми им реформами.

С 13 апреля, когда вопрос о его работе должны были рассматривать на сессии городского кенеша, Кулбатыров находится в больнице на лечении.

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев отметил, что еще не получил официальное заключение депутатов ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50743/
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