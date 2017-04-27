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Власть

Депутат призвал не смотреть на одну дойную корову — «Кумтор»

Депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен») призвал не сидеть и не смотреть на одну дойную корову — «Кумтор». Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают отчет правительства за 2016 год.

По его словам, нужно диверсифицировать экономику. «В сфере поддержки сельского хозяйства у правительства должно быть пять основных направлений, в том числе — кредиты, ирригация, удобрения и другая поддержка фермеров. Но ничего этого не сделано», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он также перечислил другие нерешенные проблемы — безработица, проживающие за чертой бедности, большое количество мигрантов, инфраструктурные проблемы.

«Наши приоритетные направления — сельское хозяйство, туризм и человеческий потенциал. Правительство должно найти и выделять деньги на эти сферы. Понятно, что нынешний состав — правопреемник прошлого. Но отвечать вам. Наша фракция поставила оценку правительству — «неудовлетворительно». Просим понять это правильно», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50728/
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