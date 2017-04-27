Бакыт Торобаев об отчете правительства: Кыргызстанцы не стали жить лучше

«Кыргызстанцы не стали жить лучше. Надежды людей не оправдались», — заявил сегодня в парламенте лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
«Я сомневаюсь в предоставленных правительством данных. Наша фракция провела два соцопроса. В основном люди недовольны проблемой безработицы, низкими доходами, коррупцией и плохими дорогами», — сказал нардеп.
«Правительство искажает данные. Отчет не совпадает со статистикой МВФ. Информации о том, сколько рабочих мест создали, сколько новых предприятий запустили и сколько привлекли инвестиций, в отчете я не увидел», — добавил он.
Если 5 лет назад кыргызстанцы просили стабильности, то сейчас – реформ, изменений.Бакыт Торобаев