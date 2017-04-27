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Власть

Премьер-министру Кыргызстана напомнили об обещании создать рай для бизнеса

Депутат Сайдолимжон Джураев напомнил премьер-министру Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову об обещании создать рай для бизнеса.

Нардеп поинтересовался, что сделано и что делается в этом направлении.

По словам министра экономики Арзыбека Кожошева, правительство освободило предпринимателей от налога с продаж, органам местного самоуправления передали администрирование налогов. «Количество контролирующих органов снижено с 21 до 11. Введен запрет на проверки малого и среднего бизнеса со стороны МВД. Сокращено количество проверок», — перечислил чиновник.

«Кроме того, Российско-Кыргызский фонд развития на полную мощность заработал. Создан Гарантийный фонд. В экспортном направлении проводится работа с нашими партнерами», — добавил министр.

«Надо сократить дублирующие проверки предпринимателей», — заметил Джураев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50692/
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