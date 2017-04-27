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Власть

Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом»

Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом». Об этом заявил сегодня в парламенте премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Депутат Марат Аманкулов поинтересовался, как продвигается реализация проекта. «Таза коом» — общенациональный высокотехнологичный проект. Если он будет реализован, то положительные изменения почувствует каждый кыргызстанец. Это касается в том числе ведения бизнеса и оказания госуслуг. Снизятся коррупционные риски, повысится безопасность граждан», — сказал он.

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По словам главы кабмина, создается рабочая группа по реализации проекта. «Начались переговоры по поиску финансовых средств. Над этим работает и президент. В краткие сроки, я думаю, мы эти деньги найдем», — сказал Жээнбеков.

«В этом вопросе важно подготовить IT-специалистов. Уже решен вопрос об отправке группы в Минск (Беларусь) для подготовки тренеров», — добавила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50654/
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