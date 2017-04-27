Депутаты предложили сократить отчет о работе правительства Кыргызстана

Ряд депутатов предложили сократить отчет премьер-министра о работе правительства Кыргызстана в 2016 году и дать слово трем представителям от каждой фракции.

Народные избранники отметили, что ранее членов кабмина уже приглашали в профильные комитеты, на фракции и коалицию большинства.

Однако представители фракции «Республика — Ата Журт» выступили против. «Один раз в год заслушиваем мы правительство. Вопросов у общественности много. Выслушаем отчет до вечера», — сказал депутат Мирлан Жеенчороев.

В результате принято решение задать все имеющиеся вопросы.