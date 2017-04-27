15:00
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Власть

Депутаты предложили сократить отчет о работе правительства Кыргызстана

Ряд депутатов предложили сократить отчет премьер-министра о работе правительства Кыргызстана в 2016 году и дать слово трем представителям от каждой фракции.

Народные избранники отметили, что ранее членов кабмина уже приглашали в профильные комитеты, на фракции и коалицию большинства.

Однако представители фракции «Республика — Ата Журт» выступили против. «Один раз в год заслушиваем мы правительство. Вопросов у общественности много. Выслушаем отчет до вечера», — сказал депутат Мирлан Жеенчороев.

В результате принято решение задать все имеющиеся вопросы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50649/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе ГЧП
Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга
Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме
Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной
«Ата Мекен» сравнивает работу правительства Кыргызстана с Россией
Правительство Кыргызстана неправильно отчитывается перед «Ата Мекеном»
Коалиция большинства поддержала отчет правительства за 2016 год
Премьер-министр предложил кыргызстанцам научиться митинговать
В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут
На завершение недостроенных соцобъектов есть только треть нужных средств
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг
В&nbsp;Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus
Впервые за&nbsp;два года акционеры &laquo;Кыргызтелекома&raquo; получат дивиденды Впервые за два года акционеры «Кыргызтелекома» получат дивиденды