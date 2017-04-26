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Власть

В Кыргызстане создадут систему учета на производстве спиртосодержащей продукции

В третьем чтении парламентарии на пленарном заседании одобрили создание в стране Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Согласно справке-обоснованию, она позволит:

— обеспечить полноту и достоверность учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с возможностью детализации до конкретного производителя, вида, наименования продукции, крепкости, объема;

— обеспечить ведение учета импорта спирта и алкогольной продукции с контролем правильности начисления акциза;

— обеспечить учет и контроль акцизных марок;

— производить анализ состояния и тенденций развития производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории КР;

— затруднит и сделает практически невозможным сбыт контрафактной продукции.

«Система обеспечит охват всей цепочки алкогольного рынка от производства до конечного потребителя, что позволит точно и быстро выявлять контрафактную продукцию, ее движение и, соответственно, источник — место производства», — говорится в документе.

На производствах объем будут фиксировать специальные счетчики АСИиУ (автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта, объема готовой продукции или автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции), направляя полученные данные через сервер напрямую в Налоговую службу.

В оптовом звене объем алкоголя в обороте будет фиксироваться через расходные накладные, которые необходимо загружать в ЕГАИС.

В розничном — с помощью сканера двумерных штрих-кодов на акцизных марках. Он будет отправлять информацию о продаже бутылки в кассовый компьютер, а тот собранными данными делиться с Налоговой службой (не относится к пиву, по которому будут фиксироваться только хранение и закупка, а не розничные продажи).

В случае если в продажу попадет контрафактный товар, он просто не сможет быть реализован, так как система заблокирует выдачу чека и в то же время зафиксирует факт попытки продажи контрафактной продукции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50589/
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