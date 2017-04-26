Депутаты намерены усилить ответственность проверяющих

В третьем чтении парламентарии одобрили законопроект об усилении ответственности должностных лиц, осуществляющих проверку предпринимательской деятельности.

В справке-обосновании говорится, что на пути развития частной собственности и предпринимательства сохраняются еще многочисленные административные барьеры и преграды. Можно привести немало примеров, когда государственные органы ущемляют законные интересы и права предпринимателей.

Каждый предприниматель должен знать, что он может без боязни инвестировать в свой бизнес, расширять производственную деятельность, увеличивать объемы производства и получаемые доходы, владеть, использовать, распоряжаться своим имуществом, имея в виду, что государство стоит на страже законных прав частного собственника.

В законе прописаны способы защиты права частной собственности, вопросы недопустимости незаконного вмешательства, проверок со стороны государственных и других органов и их должностных лиц в нарушение права частной собственности, недопустимости посягательства на нее, возмещения убытков и гарантии прав собственников.

В итоге парламентарии единогласно проголосовали за документ.