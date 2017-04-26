«Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно», — заявил сегодня на совещании по ситуации на дорогах страны премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, по сравнению с 2016 годом число ДТП в республике увеличилось на 15 процентов. При этом 80 процентов аварий случаются по вине водителей, но на них нет управы. «Нет той структуры, которая могла бы повлиять на ситуацию», — заявил глава правительства.

«В Кыргызстане увеличилось количество ДТП, включая аварии с маршрутками. ДТП, где сбили двух школьников, — последняя капля. Я понимаю, что число машин с каждым годом увеличивается, но нужно принимать какие-то меры», — отметил Сооронбай Жээнбеков.