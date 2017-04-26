18:08
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Власть

Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно

«Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно», — заявил сегодня на совещании по ситуации на дорогах страны премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, по сравнению с 2016 годом число ДТП в республике увеличилось на 15 процентов. При этом 80 процентов аварий случаются по вине водителей, но на них нет управы. «Нет той структуры, которая могла бы повлиять на ситуацию», — заявил глава правительства.

«В Кыргызстане увеличилось количество ДТП, включая аварии с маршрутками. ДТП, где сбили двух школьников, — последняя капля. Я понимаю, что число машин с каждым годом увеличивается, но нужно принимать какие-то меры», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50576/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за неделю придумают, как уменьшить число ДТП
В Кыргызстане водителей маршруток и такси фактически никто не контролирует
Проверить все автошколы Кыргызстана потребовал секретарь Совета безопасности
Депутаты Жогорку Кенеша недовольны работой Патрульной службы
Проект «Безопасный город» будет реализован. Вне зависимости от судов
МВД: Благодаря видеофиксации ДТП в бюджет поступило 9 миллионов сомов
Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе ГЧП
Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга
Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме
На реабилитацию дороги Ош — Баткен — Исфана требуется $23 миллиона
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У&nbsp;антипиара есть и&nbsp;другая сторона Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom