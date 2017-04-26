В 2018 году в Кыргызстане появится государственный реестр лекарственных средств. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Напомним, парламентарии рассматривают проект закона КР «О лекарственных средствах».

Глава Минздрава добавил, что его создание позволит сократить уровень коррупции на рынке лекарственных средств. На первые два этапа внедрения средств хватит.

«Госреестр регламентирует ведение и публикацию реестра зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению на территории КР лекарственных средств, обязывает уполномоченный орган сохранять персонифицированную историю изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей, их изменений. При этом не допускается удаление сведений из государственного реестра», — подчеркнул глава Минздрава.