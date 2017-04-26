Депутат предлагает запретить продажу подросткам напитков «Ред Булл» и «Ягуар»

В парламенте на пленарном заседании при обсуждении поправок в Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», а также в Кодекс КР об административной ответственности депутат Нурланбек Макеев предложил ввести запрет на продажу несовершеннолетним напитков «Ред Булл» и «Ягуар».

«Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими, поскольку в их составе содержатся особые тонизирующие компоненты и ингредиенты, такие, как кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Основным тонизирующим компонентом указанных напитков является кофеин синтетического происхождения», — сказал Нурланбек Макеев.

По мнению парламентария, это приводит к негативному влиянию на здоровье детей и подростков, отражается на нервной и сердечно-сосудистой системах.