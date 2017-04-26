18:08
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Власть

Депутат предлагает запретить продажу подросткам напитков «Ред Булл» и «Ягуар»

В парламенте на пленарном заседании при обсуждении поправок в Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», а также в Кодекс КР об административной ответственности депутат Нурланбек Макеев предложил ввести запрет на продажу несовершеннолетним напитков «Ред Булл» и «Ягуар».

«Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими, поскольку в их составе содержатся особые тонизирующие компоненты и ингредиенты, такие, как кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Основным тонизирующим компонентом указанных напитков является кофеин синтетического происхождения», — сказал Нурланбек Макеев.

По мнению парламентария, это приводит к негативному влиянию на здоровье детей и подростков, отражается на нервной и сердечно-сосудистой системах.

Употребление напитков подростками с неокрепшей иммунной системой наносит их здоровью вред, сравнимый с употреблением алкоголя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50535/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут систему учета на производстве спиртосодержащей продукции
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У&nbsp;антипиара есть и&nbsp;другая сторона Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom