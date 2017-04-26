Депутаты озаботились здоровьем официанток

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты поспорили, обсуждая поправки в Кодекс об административной ответственности и Закон «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака».

Инициатор поправок в качестве аргумента привел в пример официанток, которые являются пассивными курильщиками.

Нурлан Макеев поддержал Дастана Бекешева и заявил, что те, кому хочется курить, могут делать это на улице.

В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках? Во всем мире борются с курением, и нужно применять штрафы к хозяину заведений, который сам отрегулирует ситуацию в своем заведении. Нурлан Макеев

Депутат Акылбек Жапаров высказался против поправок за полный запрет, сообщив, что, как показывает жизнь, такого рода законы не исполняются. «Владельцы устанавливают вентиляцию. В пунктах общепита действует две зоны — для курящих и для некурящих. Курильщики тоже наши граждане. Мы должны учитывать и их сторону», — сказал он.

Также ряд депутатов выразили опасение, что закон работать не будет, и, более того, создаются условия для проверяющих, а введением полного запрета на курение в общественных местах результатов не достичь. Они привели в пример туалеты парламента и фойе, где сотрудники ЖК и депутаты курят.

В итоге на голосование вынесли два проекта: запрет на курение в кафе, барах и ресторанах (за исключением тех пунктов общественного питания, где имеются кабинки для курящих) и полный запрет курения в общественных местах.