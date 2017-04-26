18:08
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Власть

Депутаты озаботились здоровьем официанток

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты поспорили, обсуждая поправки в Кодекс об административной ответственности и Закон «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака».

Инициатор поправок в качестве аргумента привел в пример официанток, которые являются пассивными курильщиками.

Нурлан Макеев поддержал Дастана Бекешева и заявил, что те, кому хочется курить, могут делать это на улице.

В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках? Во всем мире борются с курением, и нужно применять штрафы к хозяину заведений, который сам отрегулирует ситуацию в своем заведении.

Нурлан Макеев

Депутат Акылбек Жапаров высказался против поправок за полный запрет, сообщив, что, как показывает жизнь, такого рода законы не исполняются. «Владельцы устанавливают вентиляцию. В пунктах общепита действует две зоны — для курящих и для некурящих. Курильщики тоже наши граждане. Мы должны учитывать и их сторону», — сказал он.

Также ряд депутатов выразили опасение, что закон работать не будет, и, более того, создаются условия для проверяющих, а введением полного запрета на курение в общественных местах результатов не достичь. Они привели в пример туалеты парламента и фойе, где сотрудники ЖК и депутаты курят.

В итоге на голосование вынесли два проекта: запрет на курение в кафе, барах и ресторанах (за исключением тех пунктов общественного питания, где имеются кабинки для курящих) и полный запрет курения в общественных местах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50528/
просмотров: 870
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты против полного запрета курения в точках общепита
Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме
Президент Казахстана предложил запретить ношение черной мусульманской одежды
Президент Туркменистана намерен очистить страну от курильщиков к 2025 году
В парламенте предлагают запретить продажу насвая, курение в общественных местах и бросать окурки на улице
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У&nbsp;антипиара есть и&nbsp;другая сторона Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom