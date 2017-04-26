ЦИК Кыргызстана может рекомендовать парламенту дату президентских выборов

ЦИК может рекомендовать парламенту дату президентских выборов. Об этом ИА «24.kg» сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, это практиковалось и в 2015 году, и на местных выборах в 2016-м. Центризбирком выступил с предложением об их назначении на определенные даты, чтобы иметь временной люфт для подготовки.

«Что же касается выборов президента, то, согласно закону, мы должны иметь четыре месяца для организации. Если согласно части первой статьи 48 избирательного законодательства выборы пройдут 19 ноября, то есть в третье воскресенье месяца, то мы должны начать подготовку с 19 июля — официально. А если 1 октября или 15-го, то мы начинаем готовиться либо с 1-го, либо с 15 июня соответственно», — сказал Кайрат Осмоналиев и добавил, что сейчас ЦИК ждет, когда депутаты примут поправку в закон, по которой кампания пройдет в третье воскресенье октября.

«Пока большинство членов комиссии склоняются к дате, установленной законодательством, то есть, к 19 ноября», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию о дате президентских выборов: депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что они должны пройти 27 августа 2017 года.