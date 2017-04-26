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Власть

Закон о выборах президента и парламента приводят в соответствие с Конституцией

Закон о выборах президента и Жогорку Кенеша Кыргызстана приводят в соответствие с Конституцией. Соответствующие поправки предлагает Министерство юстиции КР.

Согласно статье 68 Конституции должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах.

В связи с этим в статью 49 конституционного Закона «Порядок выдвижения кандидата на должность президента» вносят поправку о том, что должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе выдвигаться в качестве кандидата на должность президента на досрочных выборах.

Изменена и статья 3 «Всеобщее избирательное право» в части того, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, лица, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Кроме того, граждане, проживающие или находящиеся за пределами Кыргызстана, смогут проголосовать по загранпаспорту или ID-карте. Ранее такое право предоставлялось только при наличии общегражданского паспорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50510/
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