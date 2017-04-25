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Власть

Алмаз Усенов: Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию

«Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение», — заявил ИА «24.kg» руководитель отдела информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.

По его словам, предприятие Gulcanlar Elektrik Elektronik Ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd Sti после осуществленной в декабре 2002 года сделки Алмазбеком Атамбаевым по продаже его доли стало собственностью холдинга Electromed и переименовано. «Даже по документам, представленным Байсаловым на обозрение журналистам, видно, что сразу после покупки у Атамбаева предприятия по производству электрических приборов холдинг Electromed открывает в феврале 2003 года свой филиал в Измире. Понятно ведь, что речь идет об одном и том же предприятии», — отметил Алмаз Усенов.

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Он добавил, что сегодня, по их данным, предприятие в Измире называется ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Об этом ранее сообщал отдел информационной политики аппарата президента.

«Любому здравомыслящему человеку ясно, когда крупный холдинг приобретает какое-либо предприятие, то практически всегда присваивает свое наименование купленному предприятию, даже если оно было большим до поглощения холдингом. В конце концов, если Байсалов побывал в Измире, то мог хотя бы найти данное предприятие и сфотографировать вывеску. Но это не входило в планы «кладоискателя», потому что можно было опростоволоситься. Наверняка там висит вывеска Electromed. Судя по тому, как плохо Эдиль отработал поездку в Турцию, будь я его работодателем, то заставил бы вернуть командировочные расходы», — считает Алмаз Усенов.

Он продолжает, что относительно утверждений Байсалова о стоимости предприятия, то на представленных видео и фотографиях видно, что там только здание «потянет» минимум на несколько миллионов долларов. «А ведь есть еще оборудование. И, в конце концов, это был успешный бизнес, который стоит, как известно, немалые деньги», — отмечает Алмаз Усенов.

«Также хочу еще раз напомнить, что согласно независимой оценке и аудиту, проведенным компанией Arkan & Ergin Grant Thornton, реальная стоимость всех активов на 31 декабря 2002 года составляла $33,7 миллиона. В итоге после продажи Атамбаевым получен доход, соответствующий его доле в рыночной стоимости предприятия, то есть около $35 миллионов. Поэтому господин Байсалов вводит себя и других в заблуждение», — подчеркнул Алмаз Усенов.

Руководитель пресс-службы считает, что все уже привыкли к «бомбочкам» от Эдиля Байсалова. «Не буду скрывать, что после встречи с двумя весьма осведомленными журналистами у меня тоже появились вопросы. Но уже к общественному деятелю Эдилю Байсалову. Один из журналистов рекомендовал обратить внимание на то, что особая активность в критике Алмаза Атамбаева у Эдиля Байсалова появилась после призыва президента проверить богатства бывших высокопоставленных деятелей временного правительства. Вот они эти вопросы: правда ли, что вы сумели баснословно приумножить свое состояние после апреля 2010 года? Как можете объяснить неожиданное появление в вашем распоряжении квартиры в Иссык-Кульской области, а также оформленных на брата двух больших домов, квартиры в столице? На какие средства куплены четыре земельных участка на побережье озера Иссык-Куль и кто строит там коттеджи?» — интересуется Алмаз Усенов.

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Чиновник отмечает, что после апреля 2010 года Эдиль Байсалов занимал государственные должности, причем высокие посты сначала во временном правительстве, потом в различных правительствах, сформированных коалицией большинства в прошлом созыве парламента.

«И мы помним, как он работал, в том числе как пытался оказать содействие в выдаче дипломатического паспорта сепаратисту Кадыржану Батырову. И он этого не отрицает. Тогда откуда у Эдиля деньги на праздную жизнь? В последние годы он позиционирует себя как гражданский активист, общественный деятель, но, как известно, у него нет постоянного места работы. Откуда средства для заграничных поездок, в тот же Измир? Из своего ли кармана он финансировал данный визит или же выполнял чей-то «заказ»? И последний вопрос: неужели он так возненавидел президента страны за то, что он потребовал отчета всех из временного правительства о происхождении своих богатств? Думаю, эти вопросы заинтересовали не только меня, но и обычных граждан». — резюмировал Алмаз Усенов.

Напомним, Эдиль Байсалов обвинил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» пресс-службу президента во лжи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50499/
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