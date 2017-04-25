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Власть

Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлияет на тарифы на электричество

Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлияет на тарифы на электричество в Кыргызстане. Об этом сегодня в парламенте сообщил глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, третья фаза проекта предусматривает замену двух оставшихся турбоагрегатов станции с повышением мощности каждого на 60 МВт. По предварительным расчетам, сумма проекта составит $175 миллионов, из которых $110 миллионов — вклад Азиатского банка развития, $40 миллионов — льготный кредит Евразийского банка развития, $25 миллионов (в виде освобождения от налогов и пошлин) — вклад Кыргызстана.

Депутат Гулшат Асылбаева поинтересовалась, не скажется ли это на тарифах для конечных потребителей. Дуйшенбек Зилалиев заверил, что нет. В этом году решено не повышать тарифы, но в последующем предусмотрено их повышение на 10 процентов каждый год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50475/
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