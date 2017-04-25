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Власть

Депутат раскритиковал главу комитета обороны за незнание ситуации в Афганистане

«Я у него спрашиваю о ситуации в Афганистане, а он отвечает, что только обслуживает гараж», — сказал депутат Мыктыбек Абдылдаев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК по поводу ответа главы Госкомитета по делам обороны Мирбека Касымкулова, который сказал, что отслеживание ситуации в зарубежных странах не входит в его компетенцию и он отвечает за материально-техническую сторону военной сферы.

По словам Мыктыбека Абдылдаева, в отчете правительства за 2016 год нет ни одного слова про оборону.

Если не решится вопрос обороны, за нас решат другие. В Афганистане серьезная проблема, особенно в Мазари-Шарифе. Убиты 200 военнослужащих правительственных войск. Что нам делать в этой ситуации? Все государства готовятся, а мы пеняем друг на друга.

Мыктыбек Абдылдаев

Он поинтересовался, почему до сих пор не принял присягу глава Государственного комитета обороны. «С 9 ноября его не видели. Кто глава комитета обороны?» — задал он вопрос.

Как пояснил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев, глава комитета был утвержден в должности 16 марта и скоро будет приведен к присяге.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50453/
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