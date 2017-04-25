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Власть

Депутат рассказал о коррупции в пассажирских и грузовых перевозках

Депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов рассказал на заседании профильного комитета о коррупции в пассажирских и грузовых перевозках.

По его словам, перевозчик Кыргызстана не защищен. Его грабят на таможнях и дорогах. У себя дома иностранные перевозчики находятся в более выгодных условиях.

«У нас штраф за отсутствие документов 10 тысяч сомов, а в Казахстане — 275 тысяч сомов. Машину дальше не пропустят. А мы берем деньги и пропускаем. Очень много сложностей с Китаем. С водителей снимают дополнительную плату, забирают паспорта, хотя это собственность Кыргызстана», — сказал Марат Аманкулов.

Он рассказал и про коррупцию в пассажирских перевозках.

«Там одна и та же мафия. Поэтому у нас маршрутки переворачиваются. Перевозчик и в следующий раз получит разрешение работать на маршруте. Потому что все куплено», — добавил Марат Аманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50452/
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