Депутаты Жогорку Кенеша недовольны работой Патрульной службы. С критикой они выступили сегодня на заседании профильного комитета.

По словам председателя комитета Марата Аманкулова, нужно уже думать о проекте «Безопасная страна», а мы один город оборудовать не можем.

Злостные нарушения со стороны водителей и пешеходов происходят потому, что они не боятся ответственности. Нет уважения к людям в погонах. Марат Аманкулов

«Я лично вожу машину. Сотрудник УПМ спрячется, еще и головной убор снимет. Разве это достойное поведение? Такое ощущение, что их вообще не инструктируют. У них приоритет — поймать и снять штраф. Они не должны стоять на сложных участках при совершении маневра. Но они именно тут и ловят водителей. Они не понимают цели работы. В часы пик они могут дежурить возле школ. Вчера на проспекте Мира милиционер поставил машину, все его объезжают, негативно выражаются, а он не понимает, что сделал», — рассказал Марат Аманкулов.

Комитет решил принять решение по обсуждаемому вопросу совместно с курирующим вице-премьер-министром.