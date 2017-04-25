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Власть

Президенты Кыргызстана и России обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры прошли накануне поздно вечером.

«По инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50401/
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