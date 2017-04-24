Депутат предложил 1 миллиард сомов направить на поддержку айыл окмоту

Депутат Акылбек Жапаров предложил 1 миллиард из 3,5 миллиарда сомов спецсредств правительства выделить на поддержку айыл окмоту. Об этом он сказал на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, нужно выделить деньги айыл окмоту на развитие местной инфраструктуры, ирригации и наделить их соответствующей ответственностью.

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Кроме того, депутат предложил простить долги крестьянам, чтобы те имели доступ к получению кредитов.

«Сегодня из 400 тысяч крестьян только 6 тысяч получили кредиты, если есть даже малейший долг, то человек не может получить кредит. В Китае перед реформой все долги реструктуризировали, таким образом появилась возможность получить кредиты», — сказал депутат.

Акылбек Жапаров предложил на 10 лет освободить от налогов сельхозкооперативы, агрохолдинги.

«Из 500 колхозов сегодня пришли к 400 тысячам крестьянских хозяйств, это не достижение, это говорит о том, что мы раздроблены, разбрелись, поэтому, если поддержать кооперативы, то через 10 лет будет 40 тысяч фермеров, еще через 10 лет останется 4 тысячи фермеров, а через 30 лет будут 30–40 крупных сельскохозяйственных компаний, иначе будет трудно развивать сельское хозяйство», — сказал депутат.