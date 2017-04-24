20:15
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Депутат предложил 1 миллиард сомов направить на поддержку айыл окмоту

Депутат Акылбек Жапаров предложил 1 миллиард из 3,5 миллиарда сомов спецсредств правительства выделить на поддержку айыл окмоту. Об этом он сказал на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, нужно выделить деньги айыл окмоту на развитие местной инфраструктуры, ирригации и наделить их соответствующей ответственностью.

Читайте по теме
Депутат предложил пересмотреть функции айыл окмоту

Кроме того, депутат предложил простить долги крестьянам, чтобы те имели доступ к получению кредитов.

«Сегодня из 400 тысяч крестьян только 6 тысяч получили кредиты, если есть даже малейший долг, то человек не может получить кредит. В Китае перед реформой все долги реструктуризировали, таким образом появилась возможность получить кредиты», — сказал депутат.

Акылбек Жапаров предложил на 10 лет освободить от налогов сельхозкооперативы, агрохолдинги.

«Из 500 колхозов сегодня пришли к 400 тысячам крестьянских хозяйств, это не достижение, это говорит о том, что мы раздроблены, разбрелись, поэтому, если поддержать кооперативы, то через 10 лет будет 40 тысяч фермеров, еще через 10 лет останется 4 тысячи фермеров, а через 30 лет будут 30–40 крупных сельскохозяйственных компаний, иначе будет трудно развивать сельское хозяйство», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50352/
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлияет на тарифы на электричество
Депутат предложил пересмотреть функции айыл окмоту
Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной
Депутаты считают, что в Кыргызстане скоро некому будет работать, все уедут
Акылбек Жапаров не указал в декларации доходы своей жены, владеющей фирмой
Аппарату омбудсмена Кыргызстана предлагают работать по-новому
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Депутаты Жогорку Кенеша должны находиться на заседании в среду и четверг
Депутатов Жогорку Кенеша предлагают штрафовать за отсутствие на рабочем месте
В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom