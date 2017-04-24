Алмазбек Атамбаев проверил реконструированную улицу города Балыкчи

Алмазбек Атамбаев ознакомился с состоянием реконструированной улицы Абдрахманова города Балыкчи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, осмотрев состояние дороги, глава государства отметил недостатки придорожной инфраструктуры и дал соответствующие поручения в части ее улучшения.

Реконструкция улицы Абдрахманова в городе Балыкчи Иссык-Кульской области осуществлена в 2016 году. В июле 2016-го в ходе рабочей поездки Алмазбек Атамбаев высказал отдельные замечания в адрес Министерства транспорта и дорог относительно контроля качества и своевременности производимых работ.