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Власть

Алмазбек Атамбаев проверил реконструированную улицу города Балыкчи

Фото аппарата президента. Улица Абдрахманова города Балыкчи

Алмазбек Атамбаев ознакомился с состоянием реконструированной улицы Абдрахманова города Балыкчи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, осмотрев состояние дороги, глава государства отметил недостатки придорожной инфраструктуры и дал соответствующие поручения в части ее улучшения.

Реконструкция улицы Абдрахманова в городе Балыкчи Иссык-Кульской области осуществлена в 2016 году. В июле 2016-го в ходе рабочей поездки Алмазбек Атамбаев высказал отдельные замечания в адрес Министерства транспорта и дорог относительно контроля качества и своевременности производимых работ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50321/
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