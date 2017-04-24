20:16
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе ГЧП

Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе государственно-частного партнерства. Об этом сообщил сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, уже разработано 13 проектов государственно-частного партнерства. По всем готовится технико-экономическое обоснование. Среди проектов ГЧП есть идеи в сфере здравоохранения, муниципальных парковок, по развитию Бишкека.

«Есть проекты по строительству таможенных центров, туристической базы, строительству автодороги Бишкек — Чалдовар. Все проекты подготовлены правительством за счет государства. При этом один — в сфере здравоохранения — должен заработать к концу года», — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров добавил, что относительно автодороги Бишкек — Чалдовар инвесторы предложили четыре варианта строительства и готовы профинансировать проект на сто процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50318/
просмотров: 947
Версия для печати
Материалы по теме
Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга
Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме
Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной
«Ата Мекен» сравнивает работу правительства Кыргызстана с Россией
Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции
Дело мародеров. Депутаты поддержали заключение комиссии
Жена Акылбека Жапарова владеет фирмой по поставке кондитерских изделий
От правительства требуют вспомнить о приграничных селах
Ирина Карамушкина посетовала, что проиграла в суде Омурбеку Бабанову
Дорога Бишкек — Кара-Балта: Депутаты требуют вернуться к первоначальному проекту
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom