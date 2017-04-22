По данным Министерства транспорта и дорог Кыргызстана, для реабилитации дороги Ош — Баткен — Исфана необходимо $23 миллиона. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что накануне премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел проектный участок (75- 108 километры) автодороги Ош — Баткен — Исфана. В ближайшее время там планируется начать строительные работы.

Проект финансирует Исламский банк развития. Строительство дороги планируется начать в нынешнем году и завершить в 2020-м. Премьер-министр поручил ускорить начало работ. Он отметил, что их необходимо произвести качественно и завершить в срок. Поручено улучшить придорожную инфраструктуру и состояние внутренних дорог.