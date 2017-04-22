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Власть

Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана

Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. Президент Алмазбек Атамбаев образовал координационную группу по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана.

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Отмечено, что координационной группе поручено до 10 июня подготовить проект стратегии развития страны. Кроме того, ей предоставлено право привлекать к работе сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления, независимых экспертов, консультантов.

Секретариат Национального совета по устойчивому развитию при содействии пяти экспертных групп ведет работу по пяти различным направлениям. Деятельность этих групп будет координировать указанная координационная группа.

В ее состав вошел 21 человек. В их числе советники президента Фарид Ниязов и премьер-министра Нурсулу Ахметова, министры экономики Арзыбек Кожошев и финансов Адылбек Касымалиев, председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50215/
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