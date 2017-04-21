Президенты Кыргызстана и Венгрии обменялись поздравительными телеграммами

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Венгрии Янош Адер обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

«Уверен, что сложившиеся дружественные отношения будут и в дальнейшем развиваться в позитивном русле на основе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», — говорится в послании Алмазбека Атамбаева.

Глава государства особо отметил вклад венгерских партнеров в проведение вторых Всемирных игр кочевников в 2016 году, которые стали глобальной площадкой демонстрации традиций и культуры различных стран. Алмазбек Атамбаев пожелал народу Венгрии мира и процветания.

В послании президента Венгрии Яноша Адера отмечено, что результаты, достигнутые за прошедшие четверть века, служат хорошей основой для еще большего укрепления взаимовыгодных политических, экономических и культурных связей. Он заверил, что государство остается приверженным укреплению дружбы и расширению сотрудничества между народами двух стран.