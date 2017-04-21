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Власть

Самая большая проблема в госзакупках — в разработке квалификационных параметров

В государственных закупках самая большая проблема существует в разработке квалификационных и технических параметров. Об этом сказал на заседании фракции СДПК директор департамента государственных закупок при Минфине Улан Даникеев.

Буду предельно откровенен: самая большая проблема — в разработке квалификационных и технических параметров и в том, кто ее описывает. Там и коррупция, там и незнания, все что угодно.

Улан Даникеев

Как он отметил, госорган сейчас ужесточает меры по четырем направлениям. «Это строительство, IT-технологии, энергетика и лекарственные препараты. По ним разрабатываем новые стандартные конкурсные документы с повышенными требованиями», — сказал он.

Однако, как отметил депутат Кожобек Рыспаев, необходимо ужесточить требования по всем видам закупаемых товаров.

«Возьмем простые продукты питания. Детсады какие продукты покупают? Везде коррупция, своими глазами видел: у знакомых покупают. Такие некачественные продукты, скоро народ станет больным», — сказал депутат.

Парламентарий предложил, чтобы в закон о госзакупках внесли изменения относительно качества закупаемого товара. Также важно, считает он, рассмотреть вопрос о приоритете отечественных производителей.

Как отметили парламентарии, именно из-за того что при тендере учитывается низкая цена, в образовательные учреждения поставляется некачественная продукция и некачественно строятся школы.

Кроме того, депутаты предложили внести пункт, чтобы в тендерные комиссии включали представителей местных сообществ.

Напомним, фракция СДПК рассматривала вопрос о внесении изменений в закон о государственных закупках.

Ссылка: https://24.kg/vlast/50178/
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