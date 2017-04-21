20:16
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Госипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы

Государственная ипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы по опыту своих немецких коллег. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал директор Госипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

Читайте по теме
В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек

По его словам, граждане смогут аккумулировать свои средства в эти кассы, вкладывая деньги на депозит, и после накопления суммы, равной первоначальному взносу за квартиру, включаться в ипотечную госпрограмму.

Как он отметил, подобный механизм разрабатывается для граждан, которые не в состоянии внести первоначальный взнос, и он будет внедрен в 2017 году.

Кроме того, компания планирует освоить ипотечные ценные бумаги.

Мы хотим привлечь ресурсы инвесторов через выпуск ипотечных ценных бумаг.

Бактыбек Шамкеев

Также компания планирует создание собственного жилищного фонда за счет строительства жилья экономкласса.

«Такие дома могут позволить себе наши граждане со средним или чуть ниже среднего достатком», — сказал глава госкомпании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50171/
просмотров: 924
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек
Депутаты парламента инициируют закон о реализации права граждан на ипотеку
В Кыргызстане около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования
Остро нуждаются в жилье 25 тысяч учителей Кыргызстана
Депутаты предлагают ограничить максимальный процент по госипотеке
В Кыргызстане региональные чиновники не поняли, кому выдавать ипотеку
В Кыргызстане после критики депутатов чиновники ГИК снизили зарплаты
Депутат о госипотеке: Дали курицу и требуют от нее яйцо, а петуха не дали
Партия власти грозится разогнать Госипотечную компанию
Депутаты раскритиковали замглавы ГИК за высокую зарплату
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom