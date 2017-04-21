20:14
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

В Кыргызстане около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования

Около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье-2015–2020». Об этом сказал на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, среди отказавшихся или тех, кому отказали в оформлении кредита, преобладают работники сферы образования (около 40 процентов), затем идут представители системы здравоохранения (20 процентов), 30 процентов составляют сотрудники других бюджетных учреждений.

Как отметил Бактыбек Шамкеев, причиной отказа является невозможность внести первоначальный взнос.

А те, кому отказано в оформлении кредита, уже имели недвижимость или, живя и работая в регионах, хотели приобрести жилье в столице.

Вместе с тем больше всего кредитов на приобретение жилья выдано работникам сферы образования (445 человек из 1039), далее следуют сотрудники здравоохранения (210 из 1039), остальные кредиты выданы представителям других бюджетных сфер. Меньше всего ипотечных кредитов оформили работники социального развития (30) и культуры (31).

По регионам лидирует Бишкек (387), самое низкое число взявших ипотечный кредит (22) — в Баткенской области.

Ссылка: https://24.kg/vlast/50155/
просмотров: 1253
Версия для печати
Материалы по теме
Госипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы
В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек
Депутаты парламента инициируют закон о реализации права граждан на ипотеку
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Остро нуждаются в жилье 25 тысяч учителей Кыргызстана
Депутаты предлагают ограничить максимальный процент по госипотеке
В Кыргызстане региональные чиновники не поняли, кому выдавать ипотеку
Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции
В Кыргызстане после критики депутатов чиновники ГИК снизили зарплаты
Алмазбек Атамбаев: Никто, кроме Китая, не дает такие выгодные кредиты
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom