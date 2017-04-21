В Кыргызстане около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования

Около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье-2015–2020». Об этом сказал на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, среди отказавшихся или тех, кому отказали в оформлении кредита, преобладают работники сферы образования (около 40 процентов), затем идут представители системы здравоохранения (20 процентов), 30 процентов составляют сотрудники других бюджетных учреждений.

Как отметил Бактыбек Шамкеев, причиной отказа является невозможность внести первоначальный взнос.

А те, кому отказано в оформлении кредита, уже имели недвижимость или, живя и работая в регионах, хотели приобрести жилье в столице.

Вместе с тем больше всего кредитов на приобретение жилья выдано работникам сферы образования (445 человек из 1039), далее следуют сотрудники здравоохранения (210 из 1039), остальные кредиты выданы представителям других бюджетных сфер. Меньше всего ипотечных кредитов оформили работники социального развития (30) и культуры (31).

По регионам лидирует Бишкек (387), самое низкое число взявших ипотечный кредит (22) — в Баткенской области.