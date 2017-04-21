Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной

По итогам отчета парламентская фракция «Ата Мекен» признала работу правительства Кыргызстана неудовлетворительной. Решение принято сегодня на ее заседании.

По словам депутата Алмамбета Шыкмаматова, фракция далека от того, чтобы сказать, что правительство не работает и все очень плохо.

«Есть недостатки системы и независимые от вас причины. Я сам работал министром и знаю, как бы ты ни старался, не получается все, как в сказке. В программе около 40 пунктов, которые должно выполнить правительство. По всем пунктам на 67–80 процентов исполнена работа. Люди должны на себе почувствовать изменения. Ни по инвестиционному климату, ни по строительству, ни по энергетике, ни по лабораториям ничего не сделано. Продолжать можно до бесконечности», — сказал депутат.