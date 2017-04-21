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Власть

За три года селам с особым статусом выделен 1 миллиард сомов

В Кыргызстане за три последних года приграничным селам с особым статусом выделен 1 миллиард сомов. Об этом на заседании фракции СДПК сообщила директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагуль Эгембердиева.

В 2011 году вышел Закон «Об особом статусе приграничных сел». В этот список вошли 59 сел и 10 участков.

«В 2016 году была разработана программа развития данных сел, состоящая из 62 пунктов. На 92 процента программа реализована», — сказала глава агентства.

Она отметила, что еще 56 сел подали заявку с просьбой получить особый статус. В связи с этим агентством были разработаны критерии для включения населенных пунктов в данный статус.

«Мы выделили три критерия: плохое социально-экономическое положение, сложные природно-климатические условия, труднодоступность и если там стоит вопрос национальной безопасности», — сказала она.

С момента принятия закона об особом статусе приграничных сел в них построено 8 школ, 10 детсадов, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 опорных пунктов милиции, в 9 селах проведена чистая вода.

Жумагуль Эгембердиева

По ее данным, «из 1 миллиарда сомов на развитие сел с особым статусом 350 миллионов сомов выделены из местных бюджетов».
Ссылка: https://24.kg/vlast/50140/
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