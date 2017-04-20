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Власть

Президент Казахстана предложил запретить ношение черной мусульманской одежды

Фото akorda.kz. Встреча Нурсултана Назарбаева с представителями Духовного управления мусульман Казахстана

Короткие брюки и борода, никабы и хиджабы не соответствуют традициям населяющих Казахстан народов. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман РК, сообщил Tengrinews.kz.

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Кроме того, глава государства предложил проработать запрет этих атрибутов на законодательном уровне.

На встрече Нурсултан Назарбаев обратил внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения. «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Казахи надевают черную одежду в траурное время», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.

Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, что будет с государством? Мы не допустим этого.

Нурсултан Назарбаев

«Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата. Это интересы всего народа Казахстана, его будущего», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49979/
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