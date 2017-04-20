Ирина Карамушкина посетовала, что проиграла в суде Омурбеку Бабанову

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина проиграла в суде лидеру «Республики — Ата Журт» Омурбеку Бабанову. Об этом она сообщила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, она должна предупредить, что граждан Кыргызстана судебная система защитить не сможет. Негодование депутата вызвало решение судьи Свердловского суда Эльвиры Жаркеевой.

По иску лидера партии «Республика» Омурбека Бабанова о защите чести и достоинства Ирину Карамушкину обязали выплатить 280 тысяч сомов.

«Я и на заседании парламента ранее говорила, что лишь передаю слова женщины, которая обратилась ко мне. Она и сама подтвердила следователю прокуратуры, что это действительно ее слова. Я через сайт официально принесла извинения за то, что погорячилась. Но гражданин подал иск на меня. И теперь городской суд оставил решение районного суда в силе», — пожаловалась Ирина Карамушкина.

«Супербогатый гражданин решил отсудить большие деньги. При этом даже его сопартийцы говорят, что если я не заплачу, он заберет у меня квартиру. Своим выступлением я предупреждаю граждан Кыргызстана, что их никто не защитит. Этот гражданин рвется к власти, чтобы решать судьбы людей и страны», — добавила она.

Отметим, что депутат не называла имя человека, который подал на нее в суд. Однако общеизвестно, что свою честь в суде решил защитить Омурбек Бабанов. Ранее на одном из заседаний парламента Ирина Карамушкина обвинила экс-премьера в захвате строительного бизнеса Адины Турдубаевой. Изначально Омурбек Бабанов оценил моральный ущерб в 5 миллионов сомов.