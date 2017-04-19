01:34
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Власть

Алмазбек Атамбаев и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества

Алмазбек Атамбаев встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, подчеркнута важность дальнейшего развития политического диалога, необходимость реализации конкретных практических шагов по сотрудничеству в банковской сфере, в области инфраструктуры и строительства, инвестиций и торговли.

По информации Министерства экономики КР, по итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил $14,8 миллиона. Показатель вырос почти в два раза по сравнению с 2015-м.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49892/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Кыргызстана
Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября
Фарид Ниязов о дискуссии по дате президентских выборов
Спикер парламента Кыргызстана посетит Иран
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Президент Туркменистана намерен очистить страну от курильщиков к 2025 году
Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Жители Турции выбрали президентскую форму правления
Президента Кыргызстана просят подписать закон о защите от семейного насилия
Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Если выборы пройдут 19 ноября, то&nbsp;будут нарушены нормы Конституции Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски