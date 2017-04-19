«Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти в два тура. Для этого есть предпосылки», — заявил сегодня во время круглого стола член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, что, скорее всего, второго тура президентских выборов не избежать. С ним согласилась его коллега Гульнара Джурабаева, которая подчеркнула высокую конкурентность.

«Допускается вероятность того, что разница между кандидатами будет в полкорпуса, полголовы. И нынешняя ситуация, вместе с вопросом о дате выборов, может создать множество проблем», — отметила Гульнара Джурабаева.

«Нам важен результат. Мы хотим выбрать достойного президента, который наберет большое число голосов. В случае второго тура есть риск турбулентности», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Оба члена ЦИК уверены, что нужно передать вопрос о возможном переносе даты выборов высшему законодательному органу и Конституционной палате. При этом Кайрат Осмоналиев признал, что сейчас все, кто так или иначе связан с выборами главы государства, находятся в некоем «прокрустовом ложе» и найти консенсус будет непросто. Ведь нужно сохранить люфт для инаугурации и для других маневров.

Гульнара Джурабаева отметила, что надо было еще пару лет назад заняться данными рисками, чтобы сейчас не было споров о проведении даты выборов.

«Ранее власть передавалась специфическими путями, а в 2011 году у Розы Отунбаевой были полномочия до 31 декабря. Но они смогли договориться. Никому сейчас нельзя передавать эти полномочия при передаче власти», — заключила она.

Напомним, накануне депутаты фракции «Ата Мекен» заявили, что президентские выборы в КР должны пройти 27 августа 2017 года.

ЦИК это заявление опроверг.