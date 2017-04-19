01:36
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Власть

Аппарату омбудсмена Кыргызстана предлагают работать по-новому

Жогорку Кенеш разработал новый законопроект об омбудсмене. Документ представил сегодня депутат Алмамабет Шыкмаматов.

По его словам, назрела необходимость разработать новый закон, а не вносить поправки в старый. «Мы вносим норму, чтобы омбудсмен был независимым от парламента. Сейчас же если Жогорку Кенеш не принимает его отчет, он уходит в отставку», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Инициаторы законопроекта предлагают избирать его сроком на 5 лет. Уголовное дело в отношении акыйкатчи, его заместителей может быть возбуждено только с согласия Жогорку Кенеша. Омбудсмена избирает парламент по представлению фракций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49885/
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Депутаты Жогорку Кенеша должны находиться на заседании в среду и четверг
Депутатов Жогорку Кенеша предлагают штрафовать за отсутствие на рабочем месте
В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки
«Ата Мекен» просит депутатов рассмотреть дату выборов президента Кыргызстана
Эксперт посоветовал Саляновой и Шыкмаматову внимательнее читать закон о выборах
«Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента
Президент подписал закон о нахождении кыргызстанцев в Казахстане без регистрации
«Ата Мекен» не исключает, что парламент не поддержит выводы о проведении выборов
Учредить медаль Жогорку Кенеша предлагают в Кыргызстане
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Если выборы пройдут 19 ноября, то&nbsp;будут нарушены нормы Конституции Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски