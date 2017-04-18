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Власть

Президент Кыргызстана готовится к визиту в Узбекистан

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен посетить Узбекистан. Подготовка к этой поездке уже началась соответствующими госорганами. Об этом сообщает МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, согласно утвержденному графику продолжаются переговоры рабочей группы по вопросам границ. Точная дата визита пока не озвучена.

Алмазбек Атамбаев посетил Узбекистан 24 декабря 2016 года, в Самарканде он встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов ранее заявил, что сторонами согласована почти тысяча километров границ. Он сообщил, что Узбекистан и Кыргызстан описали и согласовали почти тысячу километров границы. Отсутствие пограничных претензий между странами будет отражено в договоре, который будет подписан в Ташкенте президентами Шавкатом Мирзиеевым и Алмазбеком Атамбаевым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49752/
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