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Власть

Коалиция большинства поддержала отчет правительства за 2016 год

Коалиция парламентского большинства поддержала отчет правительства за 2016 год. Решение принято сегодня на заседании.

По итогам рассмотрения работу кабинета министров признали удовлетворительной. Теперь отчет правительства отправят торага Жогорку Кенеша и на рассмотрение палаты.

За отчет правительства проголосовали все 55 присутствовавших депутатов. Однако не все из записавшихся парламентариев успели задать вопросы, и коалиция решила голосовать за отчет за 5 минут до окончания рабочего дня. Депутаты, не успевшие задать свои вопросы, пообещали сделать это при рассмотрении отчета на палате.

Ожидается, что отчет кабмина рассматрят на заседании палаты на следующей неделе. На этой неделе его изучат все парламентские фракции и комитеты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49734/
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