22:03
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Власть

«Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента

Фракция «Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента. Об этом ИА «24.kg» сообщили юристы Жогорку Кенеша.

Они пояснили, когда прекращаются полномочия президента.

Читайте по теме
Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
«Согласно статье 63 Конституции полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента. Поэтому ссылка атамекеновцев на статью 61 часть 1 неуместна. Более того, представьте, а если вдруг выборы (после второго тура) признают несостоявшимися? Конституция не допускает того, чтобы в стране не было президента. Поэтому положение статьи 61, что президент избирается на шесть лет гражданами КР, выступает в данном случае, когда речь идет о дате, как ориентир, а определяющей выступает положение части 2 статьи 63: полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента», — пояснили в ЖК.

Кроме того, существует конституционный закон, согласно которому Жогорку Кенеш определил выборы на третье воскресенье ноября. Фракция «Ата Мекен» за это голосовала, а теперь вводит людей в заблуждение, напомнили в юротделе ЖК.

Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49719/
просмотров: 1904
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт посоветовал Саляновой и Шыкмаматову внимательнее читать закон о выборах
Лидер СДПК не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа
«Ата Мекен» не исключает, что парламент не поддержит выводы о проведении выборов
Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Жители Турции выбрали президентскую форму правления
Учредить медаль Жогорку Кенеша предлагают в Кыргызстане
Кыргызстан намерен перезахоронить погибших воинов ВОВ на родине
Жанар Акаев: Острой журналистики на ОТРК нет
Качественные программы о семье хотят видеть на ОТРК депутаты Жогорку Кенеша
Депутат Омурбек Бабанов рассказал, какое имущество записано на него
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами